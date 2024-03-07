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Giriş Tarihi: 8.3.2024

G.Afrika’dan Gazze çıkışı: BM işlevsiz

G.Afrika’dan Gazze çıkışı: BM işlevsiz
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, "İsrail'e silah veren, büyük ordulara sahip güçlü ülkeler, 700 TIR'lık yardım malzemesinin Gazze'ye götürülmesi için Refah sınırına askerlerini göndermeleri gerekiyor" dedi. "Lahey'de masaya oturduğumuzda, İsrail'in yaptığı pislikler dünyaca görülür hale geldi" diyen Bakan Pandor, Birleşmiş Milletler (BM), barışı sağlama kapasitesine sahip olmadığını belirterek, "Eğer buna sahip olsalardı, barışı uygulama kapasitesi bugün sahada olurdu ve Filistin'de hayatlar kurtulurdu" ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) Gazzelilerin açlığa mahkûm edilmesi sebebiyle İsrail aleyhine 26 Ocak'ta verilen tedbirlerin değiştirilmesi veya yeni tedbirlere hükmedilmesi talebinde bulundu.
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G.Afrika’dan Gazze çıkışı: BM işlevsiz
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