Gallant Lübnan’ı tehdit etmişti! İsrail hava saldırısında bulundu

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, silah deposu ve askeri altyapıya sahip bir askeri yerleşke de dahil olmak üzere Hizbullah'a ait çeşitli hedeflere saldırdı. Saldırıya uğrayan hedefler arasında Hizbullah'ın askeri altyapıları da yer aldı" denildi.







GALLANT LÜBNAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada Hizbullah'ın eylemlerine devam etmesi durumunda Gazze'de olanların Beyrut'ta da olacağını belirterek Lübnan'ı tehdit etmişti.







Gallant, "Bu hafta herkes Gazze sakinlerinin beyaz bayraklarla evlerinden kaçtığını gördü. Hizbullah eylemlerine devam ederse Beyrut sakinleri de aynı duruma düşebilir" ifadelerini kullanmıştı.



