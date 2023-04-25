Galler Prensi William hakkında şoke eden iddia: ‘Şikayetini geri çekmek için...’

İddiaya göre, taraflar arasındaki anlaşma 2020'de gerçekleşirken, geçen sene hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth de görüşmelere dahil oldu.

Ayrıca Sherborne, o dönemde avukatların da buna karşı çıkmasına rağmen Kraliyet üyeleri ile NGN arasında anlaşmanın gerçekleştiğini iddia etti.