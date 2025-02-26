Gambiya askerleri Türkçe öğreniyor

Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeli, Türkiye'de askeri eğitim alabilmek için Türkçe öğreniyor. Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeli, Fajara'da bulunan Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Okulu'ndaki "Atatürk dershanesi"nde Türkçe dersleri görürken "Atatürk kitaplığında" da Türkçe kaynaklara erişebiliyor. Gambiya Askeri Danışmanı Piyade Kurmay Albay Anıl Aksoy, "Gambiya Silahlı Kuvvetleri'ne sağlamış olduğumuz Türkçe eğitimi ile öncelikle iletişim köprüsünü kurmuş oluyoruz. Dil eğitimi, askeri tecrübelerin aktarılmasının yanı sıra iki ülke ilişkilerinin daha da yakınlaşmasına katkı sağlamaktadır" dedi.