Gana ile Güney Kore arasında stratejik ortaklık adımı: 3 kritik anlaşma imzalandı

Gana ile Güney Kore arasında deniz güvenliği, bilim ve teknoloji ile iklimin korunması alanlarında üç stratejik anlaşma imzalandı.

STRATEJİK ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ

Mahama'nın beraberindeki Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Güney Kore Cumhurbaşkanlığı konutu Mavi Saray'da düzenlenen törende anlaşmalara imza attı.

Ablakwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmaların deniz güvenliği, bilim, teknoloji ve inovasyon ile iklimin korunması alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

TARIM, YAPAY ZEKÂ VE ALTYAPI GÜNDEMDE

Ablakwa ayrıca ziyaret kapsamında Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir araya geldiğini aktardı.

Görüşmede tarım ve tarıma dayalı sanayi, yapay zekâ, kritik minerallerin katma değerli işlenmesi, otomotiv üretimi, altyapı geliştirme ve demiryolu projeleri gibi birçok alanda iş birliği imkanları ele alındı.

KAKAO VE ÇİKOLATA ÜRETİMİ İÇİN ORTAK PROJE

Görüşmede Gana'nın dünyaca ünlü kakao üretim gücünün değerlendirilmesi de gündeme geldi. Mahama ile Lee'nin, kakao bazlı ürünler ve özellikle çikolata üretimi alanında ortak projeler geliştirilmesi ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Ablakwa, Mahama'nın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılının kutlanacağı 2027 kapsamında Lee Jae-myung'u Gana'ya resmi ziyarette bulunmaya davet ettiğini açıkladı.

"İLK AFRİKALI LİDER"

Ablakwa, söz konusu ziyaretin Lee Jae-myung'un göreve başlamasından bu yana Güney Kore'de ağırladığı ilk Afrika lideri olması bakımından da önem taşıdığını vurguladı.

İki ülke ilişkilerinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduklarını belirten Ablakwa, Gana ile Güney Kore arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesini beklediklerini ifade etti.