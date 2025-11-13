Gana’da asker alımında faciа: 6 ölü, 22 yaralı

İzdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığını belirten yetkililer, izdihamın güvenlik protokollerinin ihlal edilmesi sonucu yaşandığını ve beklenmedik derecede başvuru olduğunu ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

CUMHURBAŞKANI YARALILARI ZİYARET ETTİ

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, yaralananların kaldırıldığı 37. Askeri Hastanesi'ni ziyaret etti.

Güvenlik kurumlarına yapılan işe alımlar, genç işsizliğinin yüksek olduğu ülkede iş arayan çok sayıda gencin ilgisini çekiyor. Hükümet verilerine göre ülkede gençlerin yaklaşık yüzde 39'u işsiz.