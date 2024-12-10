Gana’da cumhurbaşkanı seçimi sonuçları açıklandı

JOHN DRAMANİ MAHAMA KİMDİR?

İkinci kez cumhurbaşkanı olarak seçilen 66 yaşındaki Mahama, 2008-2012 yıllarında devlet başkan yardımcılığı görevine seçildi.

Mahama, görev süresi sırasında, dönemin Cumhurbaşkanı John Evans Atta Mills'in 2009'da hayatını kaybetmesi üzerine cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

2012'de yapılan seçimleri kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mahama, 2016 ve 2020 yıllarındaki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo'ya karşı yarışsa da her iki seçimi de kaybetti.

Yaklaşık 34,4 milyon nüfusa sahip, 18,7 milyon seçmenin bulunduğu Gana'da, cumhurbaşkanlığı için 12 aday yarışmıştı.