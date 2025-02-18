Gana’da menenjit salgını: 16 kişi hayatını kaybetti

Upper West Vilayeti Sağlık Müdürü Dr. Damien Punguyire, yerel televizyona yaptığı açıklamada, vilayette 129 menenjit vakası tespit edildiğini ifade etti. Punguyire, bu kişilerden 16'sının hayatını kaybettiğini belirtti.

Salgın nedeniyle 29 kişinin tedavi altına alındığını kaydeden Punguyire, sağlık çalışanlarının çabalarına rağmen vaka sayısının her hafta artmaya devam ettiğini söyledi.

Punguyire, bölgede genellikle kurak mevsimde sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle menenjit vakalarında artış yaşandığını ifade etti.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.