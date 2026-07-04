Gana’da sel felaketinde can kaybı 34’e yükseldi

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonu (NADMO) Direktörü Richard Amo Yartey, yaptığı açıklamada, 28 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin başkenti Akra'nın yanı sıra 6 vilayette sellerin meydana geldiğini belirtti.

34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yartey, seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 34'e çıktığını, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Sellerden 10 binden fazla hanenin etkilendiğini aktaran Yartey, ülkede 89 bin 736 kişinin yerinden olduğunu ifade etti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KAYBOLMUŞTU

Gana'da 28 Haziran'dan bu yana süren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda kişi kaybolmuştu.

Hükümet, sellerin ardından kolera, sıtma ve ishal salgınlarına karşı uyarıda bulunmuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör