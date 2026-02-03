Gana’dan diasporaya geçici fren! Vatandaşlık başvuruları askıya alındı

Gana, küresel Afrika diasporasına kapılarını açma politikasında önemli bir düzenlemeye gitti. Hükümet, Afrika kökenli yabancılara yönelik vatandaşlık başvurularını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Gana İçişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Diaspora İşleri Ofisi tarafından yapılan ortak açıklamada, askıya alma kararının başvuru süreçlerini daha sade, erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirmek amacıyla alındığı belirtildi. Mevcut sistemin yeniden yapılandırılacağı ve teknik iyileştirmeler yapılacağı ifade edildi.

"GERİ ADIM DEĞİL, STRATEJİK DÜZENLEME"

Yetkililer, kararın Gana'nın Afrika diasporasını ülkeye davet etme politikasından vazgeçtiği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Açıklamada, bu adımın gelecekte daha sorunsuz ve etkin bir başvuru süreci oluşturmayı hedefleyen stratejik bir düzenleme olduğu vurgulandı.

Ortak açıklamada, "Her iki kurum da küresel Afrika ailesinin üyelerini ana vatanlarına kabul etme konusundaki kararlılığını sürdürmekte olup, gelecekteki başvuruları daha kolay ve sorunsuz hale getirecek düzenlemeler üzerinde işbirliği içinde çalışmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

PAN-AFRİKA VİZYONUNUN PARÇASI

Gana'nın Afrika diasporasına yönelik açılımının, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Kwame Nkrumah tarafından savunulan Pan-Afrika vizyonuna dayanıyor.

Bu politika, 2019 yılında ilan edilen "Dönüş Yılı" programıyla yeniden canlandırılarak, dünya genelindeki Afrika kökenlilerin Gana ile bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Günümüzde diaspora üyeleri, Gana'da emlak, tarım, teknoloji ve küçük ölçekli işletmeler gibi alanlara yatırım yaparken mülk edinme, oy kullanma ve kamu hizmetlerine erişim için vatandaşlık talebinde bulunuyor.

Benin ve Sierra Leone gibi bazı Afrika ülkeleri de doğrulanmış soy bağına dayalı olarak Afrika kökenlilere vatandaşlık imkanı sunuyor.