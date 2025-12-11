Gana’dan İsrail’e misilleme! 3 İsrailli sınır dışı edildi

Gana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ganalı yolculara yönelik "insan onurunu zedeleyen ve haksız uygulamalar" nedeniyle misilleme kararı alındığı belirtildi.

Ülkeye bugün giriş yapan 3 İsrail vatandaşının sınır dışı edildiği bildirilen açıklamada, İsrail'in Akra Büyükelçisi'nin ülke dışında olması nedeniyle Büyükelçilik Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılarak resmi protestonun iletildiği aktarıldı.

Her iki ülkenin, yaşanan gerilimin dostane biçimde çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kaldığı ifade edilen açıklamada, hükümetin, vatandaşlarının onurunu koruma konusundaki kararlılığı yinelenerek, tüm dost ülkelerden Ganalılara da diğer ülke vatandaşlarıyla aynı saygı ve muamelenin gösterilmesinin beklendiği vurgulandı.

3 GANA VATANDAŞI İSRAİL'DEN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Gana Dışişleri Bakanlığı, pazar gününden bu yana Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isteyen Ganalı yolcuların "kasıtlı olarak hedef alındığını ve travmatik muameleye maruz bırakıldığını" açıklamıştı.

Açıklamada, Gana vatandaşlarına yapılan "insanlık dışı muamelenin" kınandığı belirtilmişti.

Aralarında Tel Aviv'de düzenlenen uluslararası bir siber güvenlik konferansına katılan parlamento heyetinden 4 kişinin de bulunduğu 7 Ganalının, herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, parlamenterlerin diplomatik girişimlerle serbest bırakılırken, 3 Gana vatandaşının İsrail makamlarınca sınır dışı edildiği kaydedilmişti.