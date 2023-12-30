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Giriş Tarihi: 30.12.2023 04:51

Ganalı güzellik kraliçesinden ilginç dünya rekoru

Ganalı Afua Asantewaa Aduonum, 126 saat 52 dakika boyunca şarkı söyleyerek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Aduonum, "Umarım bu, tüm kadınlara yeni fırsatlar denemeleri için bir ilham kaynağı olur. Aklınıza koyduğunuzda başarabilirsiniz" dedi

AA
Ganalı güzellik kraliçesinden ilginç dünya rekoru

Girişimci ve eski güzellik kraliçesi 33 yaşındaki Aduonum, 24 Aralık'ta başladığı şarkı söylemeyi 5. günde sonlandırarak yeni bir rekor kırdı.

Kurallar uyarınca Aduonum'a her saat başı 5 dakika ya da her dört saatte bir 20 dakika mola hakkı tanındı.

Aduonum, gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor kırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Umarım bu, tüm kadınlara konfor alanlarından çıkmaları ve yeni fırsatlar denemeleri için bir ilham kaynağı olur. Aklınıza koyduğunuzda başarabilirsiniz." dedi.

Aduonum, Hintli şarkıcı Sunil Waghmare'nin 2012'de 105 saat boyunca şarkı söyleyerek kırdığı rekoru da geride bırakmış oldu.

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Ganalı güzellik kraliçesinden ilginç dünya rekoru
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