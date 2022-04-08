Garda katliam 50 ölü 100 yaralı

Ukrayna'dandün yine yürekleri burkan katliam görüntüleri geldi. Bu kez sivillerin can verdiği yer Donetsk oldu. Burası Rusya- Ukrayna Savaşı'nın önümüzdeki günlerde şiddetlenmesinin beklendiği bölge. Siviller günlerdir çatışmalar şiddetlenmeden kaçıyor. İşte füzeler tren istasyonunu hedef aldı. Kramatorsk kentindeki, Kramatorsk Tren Garı'nda tahliye için bekleyen 50'den fazla sivil öldü. Hayatını kaybedenlerin 4'ü çocuktu. 100'den fazla sivil de yaralandı.Yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kanlar içindeki görüntüleri kameralara yansıdı. Ukrayna saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya'dan ise iki farklı açıklama geldi. İlk önce Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Donetsk'te bazı tren istasyonlarının Ukrayna birliklerine giden askeri teçhizatları imha etmek amacıyla vurulduğunu duyurdu.Ancak ardından Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama daha yaptı. Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğu bildirildi. Ayrıca, gara isabet eden Toçka-U füzelerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldığı aktarıldı.