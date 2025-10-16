Gardiyanlar ‘Sizi gazla zehirleriz’ diye tehdit etti

KüreselSumud Filosu'nda yer alan ve bir süre İsrail tarafından alıkonulan aktivist Greta Thunberg, İsveç gazetesi Aftonbladet'e İsrail'de uğradığı şiddeti anlattı. Thunberg, "İsrail askerleri beni tekmeledi, aç bıraktı ve işkence etti. Yanıma bir bayrak koydular, bayrak bana her değdiğinde, beni tekmelediler. Her başımı kaldırıp Ben Gvir'e (İsrailli bakan) baktığımda tekme yedim. Çıplak bırakıldım ve videolarım, fotoğraflarım çekildi. Gardiyanlar 'Sizi gaz ile zehirleriz' diyerek bizi tehdit etti" dedi.