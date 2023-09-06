‘Gasp edilen haklar için mücadele ediyoruz’

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/YPG baskısına başkaldıran Akidat aşiretinin lideri İbrahim el-Hafıl, bölgedeki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlere karşı başlattıkları operasyonun şahsi çıkarlar odaklı olmadığını vurgulayan Hafıl, "Hareketimiz bölgenin evlatlarının meşru ve çalınmış haklarını savunmak için bir aşiret ayaklanmasıdır (intifada)" dedi. Uluslararası koalisyon güçlerinden bölgedeki istikrarın sağlanması için üzerine düşeni yapmasını isteyen Hafıl, PKK/YPG'nin Deyrizor'dan çıkarılması gerektiğini bildirdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasındaki çatışmalar 27 Ağustos'tan bu yana sürüyor.