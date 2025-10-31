Gaspçı İsrailliler Batı Şeria’da bir çiftlikteki koyunlara saldırdı

Yüzleri maskeli gaspçı İsrailliler, 27 Ekim'de Filistinli çiftçiye ait ağıla baskın düzenledi. Saldırganlar, 6 koyun ve kuzuyu öldürürken, Filistinlilere ait bir araca da zarar verdi.

KAMERALARA YANSIYAN VAHŞET: "KUZULARI YERE ÇARPTILAR"

İsraillilerden birinin kuzuları havaya kaldırarak yere çarptığı ve ağıldaki briketi de hayvanlara vurduğu, diğer 2 İsraillinin ise ellerindeki sopalarla kuzu ve koyunlara saldırdığı kameralara yansıdı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine inşa edilen 250'den fazla yasa dışı yerleşim yeri bulunuyor.

Gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde 500 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'da Filistin beldeleri ve köylerine saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, kendi topraklarında işgalin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor.