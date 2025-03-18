Gayriresmi Kıbrıs toplantısı Cenevre’de başladı

Guterres, toplantı öncesinde Intercontinental Hotel'de düzenlenen akşam yemeği için heyet başkanlarını kapıda karşıladı. Yemek, iki ayrı masa düzeninde gerçekleştirildi. Baş masada Guterres ve Yardımcısı Rose Mary DiCarlo, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ve İngiltere Devlet Bakanı Doughty yer aldı. Diğer masada ise liderlerin özel temsilcileri Güneş Onar ve Menelaos Menelaou, BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou ve İngiltere'nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Michael Tatham yer aldı.

Toplantının ilerleyen günlerinde Kıbrıs meselesine dair tarafların görüş alışverişinde bulunması ve sürecin geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılması bekleniyor.