Gaz kokusu ihbarıyla ortaya çıkan manzara kan dondurdu: Apartman dairesinde çok sayıda kişi ölü bulundu
Almanya'nın Kehl kentinde yoğun doğal gaz kokusu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bir apartman dairesinde çok sayıda kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Aralarında çocukların da bulunduğu bazı aile fertlerine müdahale edilirken, facianın nedeni araştırılıyor.
Almanya'nın Kehl kentinde bir apartman dairesinde yaşanan olay, bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonuna neden oldu. Offenburg Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun doğal gaz kokusu ihbarı üzerine Richard-Wagner Caddesi'ndeki bir apartmana çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kurtarma helikopteri ile çocuk acil tıp uzmanlarının da yer aldığı operasyonda apartmandaki bir dairede çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aralarında çocukların da olduğu bazı aile sakinlerine ise tıbbi müdahalede bulunuldu.
Polis, hayatını kaybedenlerin sayısına ve olayın nedenine ilişkin henüz açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.