GAZAP, Almanya’yı korkuttu

Almanya'nın önde gelen medya kuruluşları ZDF, Stern ve Süddeutsche Zeitung, yeni nesil uçak bombası GAZAP'a geniş yer ayırdı. Bild haberi, "Tehlikeli uyarı: Türkiye yeni vakum bombalarını test ediyor" başlığıyla duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin yeni nesil uçak bombası GAZAP, Alman basınında geniş yer buldu. Almanya'nın önde gelen medya organlarında yayınlanan haberlerde, bu silahın "Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü konvansiyonel bomba" olduğu vurgulandı. Bunun, Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasını pekiştirdiği yorumları yapılan haberlerde, "Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen, olası dış yaptırımlara karşı yüzde 80 oranında yerli silah üretim kapasitesi ile dikkat çekiyor" denildi. Almanya'daki yorumlarda, ekonomik kazançtan çok stratejik bağımsızlığın Türkiye için ön planda olduğu vurgulandı. Alman uzmanlar ise NATO'nun bu tür silahların geliştirilmesi ve kullanımına dair şartlar koyması gerektiğini savundu. Almanya'daki haberlerde, "Bu tür yüksek yıkım gücüne sahip silahların nerede kullanılacağı ve hangi ülkelere satılacağı NATO tarafından sınırlandırılmalı" yorumları öne çıktı.