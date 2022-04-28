Gazprombank depremi! Rus oligark ve ailesinin şüpheli ölümünün üstüne Rusya’dan kaçan isim şaşırttı



RUSYA'DAN KAÇTI

İngiliz ve Fransız basınındaki haberlere göre aslen Ukraynalı olan İgor Volobuyev, Rusya'dan kaçtı. Volobuyev, Ukrayna saflarına dahil olduğunu ve Rusya'ya karşı savaştığını açıkladı. Volobuyev eski meslektaşı Vladislav Avayev'in intihar edecek biri olmadığını, kesinlikle öldürüldüğünü ileri sürdü. Volobuyev, Avayev'in ölü bulunmasından bir gün sonra İspanya'da ölü bulunan Rus oligark Sergei Protosenya'nın da öldürüldüğünü iddia etti.