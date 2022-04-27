Gazprombank depremi: Saf değiştirdi

RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik saldırıları aralıksız sürerken Gazprombank bünyesinde yaşananlar Avrupa basınında yakından takip ediliyor. Rus devletine bağlı Gazprombank'ın tepe yönetimindeki şüpheli ölümün ardından şimdi de karşı tarafa geçiş yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Gazprombank'ın başkan yardımcılarından Vladislav Avayev, Rusya'nın başkenti Moskova'daki dairesinde eşi ve kızıyla birlikte ölü bulunmuştu. Moskova yönetimi Avayev'in ailesini öldürdükten sonra intihar ettiğini duyurmuştu. Dün ise Rus devi Gazprombank'ın bir diğer başkan yardımcısı İgor Volobuyev'in taraf değiştirdiği ortaya çıktı.İngiliz ve Fransız basınındaki haberlere göre aslen Ukraynalı olan İgor Volobuyev, Rusya'dan kaçtı. Volobuyev, Ukrayna saflarına dahil olduğunu ve Rusya'ya karşı savaştığını açıkladı. Volobuyev eski meslektaşı Vladislav Avayev'in intihar edecek biri olmadığını, kesinlikle öldürüldüğünü ileri sürdü. Volobuyev, Avayev'in ölü bulunmasından bir gün sonra İspanya'da ölü bulunan Rus oligark Sergei Protosenya'nın da öldürüldüğünü iddia etti.