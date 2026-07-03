Gazze 1000 gündür soykırım altında

Savaş suçlusu İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Bugün katliam altında geçen 1000'inci gün. İşte dünya tarihine kara leke gibi geçecek 1000 günün acı bilançoları şöyle:

Etnik temizlikten 2.4 milyondan fazla kişi etkilendi.

Toplam şehit sayısı 73 bini aştı.

9 bin 500 kişi enkaz altında.

Öldürülenlerin yüzde 55'i çocuk, kadın ve yaşlılar oldu.

Katledilen Filistinli çocuk sayısı 21 bin 500'ü aştı.

1 yaşını doldurmamış 1022 bebek öldürüldü.

520 bebek soykırım sürecinde doğup aynı süreçte yaşamını yitirdi.

58 bin 800 çocuk yetim kaldı.

5 bin 400'den fazla kişi uzuv kaybı yaşadı.

AİLELERİ YOK ETTİLER

1700 sağlık çalışanı öldürüldü.

39 bin 22 aile doğrudan İsrail'in katliamlarına maruz kaldı.

Bu katliamlarda 8 bin 574 kişiden oluşan 2 bin 700 aile, tüm fertleri öldürülerek nüfus sicilinden tamamen silindi.

6 bin 20 aileden ise geriye sadece tek bir kişi sağ kalabildi.

YÜZDE 90'I TAMAMEN YIKILDI

Gazze topraklarının yüzde 80'inden fazlası işgal altında.

Yüzde 90'ı tamamen yıkıldı.

Gazze genelinde 223 bin tondan fazla patlayıcı kullanıldı.

38 hastane ile 96 sağlık merkezi tamamen veya kısmen yıkıldı.

197 ambulans vuruldu.

İsrail bu süreçte Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'ya da sürekli saldırılar düzenliyor.

İsrail ayrıca Suriye, Lübnan, İran, Yemen ve Katar'a da saldırdı.





EZANI SUSTURACAKLAR

İsrail'in egemenliğindeki tarihi Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail Meclisi'nin ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısını onaylamasını "bir yasama terörü" olarak nitelendirdi.