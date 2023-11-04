Gazze 200 yıl geriye gitti

Bir yanda eğlence diğer yanda katliam... Gazze'de insanlık bombalar altında can verirken, İsrail'de günlük hayat normal sürüyor. İsrail'in uyumayan şehri olan bilinen Tel Aviv'de gün boyu eğlence doruklara çıkıyor. Birkaç saat mesafe uzaklıkta, acı içinde inleyen Gazze'nin feryatlarına kulak asmayan İsrailliler, düğünler, konserler ve şenliklerine aralıksız devam ediyor.

TEL AVİV TIKLIM TIKLIM

Işıltı caddelerde gezintiye çıkan İsrail halkı, kafe ve restoranlara akın ediyor. İsrail'in Akdeniz kıyısındaki kenti olan Tel Aviv'in gece hayatı da aralıksız akıyor. Tıklım tıklım dolu olan gece kulüpleri ve eğlence merkezleri, sabahın ilk ışıklarına kadar hizmet veriyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bomba yağdırdığı Gazze'de ise hayat her geçen gün zorlaşıyor. Gazze'yi adeta yerle bir eden İsrail ordusu, 3 bin 760'ı çocuk olmak üzere 9 bin 61 kişiyi katletti.

GAZZE'DE HAYAT DURDU

Hayatta kalmayı başaranlar için de nefes almak eskisinden daha zor. Günlerdir devam eden İsrail savaşı, elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı ve birçok su ve sanitasyon tesisinin zarar görmesi nedeniyle çeşitli temel hizmetlerde büyük ve ciddi krizlere neden oldu. Bu zamana kadar Gazze'ye 20 bin tondan fazla bomba atıldı. Bölgede internet ve mobil iletişim hizmetleri tamamen çöktü.

200 YIL ÖNCEYE DÖNDÜ

Gazze'deki fırınlarda un ve gaz bulunmuyor. Bir parça ekmek alabilmek için saatlerce beklemek gerekiyor. Binlerce ton atığın biriktiği Gazze halkını aynı zamanda bir sağlık felaketi bekliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılar, yüzbinlerce aileyi gıda güvenliği sorunuyla baş başa bıraktı. Bölgeye su sağlayan boru hatları İsrail tarafından kapatıldı, su kuyuları atıl hale geldi. Evlere giden su pompalanması da durdu. Mağdur halk, temizlik için deniz suyu kullanmak zorunda kalıyor.

HALK ÇARE ARIYOR

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırı sonucu hastane ve ambulanslar da hizmet dışı kaldı. Filistinliler ise yaralı ve cenazelerini at arabasıyla taşıyarak, kendilerine bir çare arıyor. Bazı doktorlar da bisiklete binerek yaralıları kendi imkanlarıyla tedavi ediyor. Gazze'deki insanlık dramı bununla da kalmıyor. Doktorlar, anestezi yapmadan hastaları ameliyat etmek zorunda kalıyor. Yetersiz malzemeden ötürü çözüm üretmeye çalışıyorlar.