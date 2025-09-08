Gazze 700 gündür ölüyor

Terör devleti İsrail 700 günü aşkın süredir dünyanın gözü önünde 'etnik temizlik' yapıyor. 702 gündür modern zamanın en uzun ve en vahşi trajedisini yaşayan iki milyondan fazla Filistinli, İsrail soykırımı, yoğun bombardıman, zorunlu göç ve enkazlar arasında ölüm kalım mücadelesi veriyor. Şehirleri, mahalleri, evleri ve çadırları dahil bombalanan 2 milyon dan fazla Filistinli zorlu koşullar altında gidecek güvenli bir yer arıyor. Ancak vatanlarında açlık ve bombardıman altında gidecek yerleri yok. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte yaklaşık 100 Filistinli hayatını kaybetti, 409 kişi yaralandı. İsrail'in kasten oluşturduğu kıtlık sonucu açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 5 artarak 138'i çocuk, 387'ye yükseldi.

40 BİN BEBEK AÇ

Sivil altyapıyı tahrip ederek Gazze Şeridi'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. İsrail, Gazze'de 38 hastane, 833 cami ve 163 eğitim kurumunu tamamen yıktı, binlerce kuruma ağır hasar verdi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı ve Hükümet Medya Ofisi verilerine göre, bölgede bir milyondan fazla çocuk gıdaya erişemiyor. Bir yaş altındaki 40 bin bebek şiddetli yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve bu durum ölümlerin artmasına neden oluyor.

DÜNYA TEK SES: İSRAİL'E DESTEĞİ DURDURUN

● Avustralya'nın Melbourne kentinde binlerce kişi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, Avustralya hükümetine çağrıda bulunarak, İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesini, İsrail'e silah satışının durdurulmasını ve Gazze'ye yönelik saldırıların son bulması için somut adımlar atılmasını istedi. Göstericiler, "İsrail terörist devlettir", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Özgür Filistin, Özgür Gazze" yazılı pankartlar taşıdı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de de Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi.

● İtalya'nın pek çok kentinde, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ve Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi. Miting alanına çok sayıda Filistin bayrağı renklerinde kağıttan tekneler bırakıldığı görüldü. Öte yandan Sumud Filosu'nun Tunus'tan Gazze'ye doğru hareketinin 10 Eylül'e ertelendiği duyuruldu.