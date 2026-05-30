Gazze acı döngüye hapsoldu

Siyonist İsrail ne ateşkes ne de bayram dinliyor. Gazze'deki soykırım ve işgaline devam ediyor. Her gün yeni şehitler veren Gazze'de on binlerce Filistinli acı bir döngünün içinde hapsolmuş durumda. İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) dün de birçok bölgede polis noktası, gıda deposu, boş arazi ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı. En az 7 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İletişim Uzmanı Salim Oweis, "Gazze'de çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanamaması, onları sonsuz bir acı döngüsüne hapsediyor" ifadeleriyle bölgede yaşanan drama dikkat çekti. Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olduğunu vurugulayan Oweis, insanların Gazze'nin yaklaşık yüzde 40'lık bölümüne sıkıştırılmış, yıkık binalar, molozlar ve biriken katı atıklar arasında barındığını söyledi.

SAĞLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Oweis, "Gazze genelindeki ailelerin yeterli temiz suyu yok. Aileler ellerindeki az miktardaki suyla içmek, yıkanmak ve yemek pişirmek arasında seçim yapmak zorunda kalıyor" diye konuştu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması ve tıbbi yardım girişini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde kemirgen ve parazit kaynaklı vakaların arttığını bildirdi. Bu durumun da çocuklar başta olmak üzere bölge sakinlerinin sağlığını olumsuz etkilediği belirtildi. İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi de yaralandı.

HER 24 SAATTE 11 ÇOCUK ÖLDÜ YA DA YARA LANDI

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da geçen hafta her 24 saatte ortalama 11 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti. İsrail ordusu bu hafta Lübnan'ın güneyine 600'den fazla hava saldırısı düzenledi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a ateşkese rağmen düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 artarak, 3 bin 355'e yükseldi.

NETANYAHU İKTİDARDA KALMAK İÇİN KATLEDİYOR

İsrail'in Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi, Lübnan ve İran'a saldırıları siyasi ve şahsi hedeflerine hizmet etmek için sürdürdüğünü yazdı. Gazetede, "Bu kan dökülmesinin Başbakan'ın siyasi ve kişisel hedeflerine hizmet etmek amacıyla yapıldığından şüphelenmemek imkansızdır" ifadeleri yer aldı. Haberde, "Tek amacı karşı tarafın cesetlerini saymak olan bir savaş asla tatmin edici olmayacak bir savaştır. Gazze ve Lübnan'da savaş ne kadar çabuk sona erdirirsek, o kadar az zarar verecektir" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Netanyahu, İsrail ordusunun işgali Lübnan'ın güneyindeki Litani'nin ötesine taşıdığını kaydetti.