Gazze açlık ve bombardıman kıskacında: Son 24 saatte 60 ölü

Katil İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60 artarak 62 bin 64'e yükseldi.

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 15:03

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 60 ölü ve 343 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 518 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 44 bin 532 kişinin yaralandığı ifade edildi. Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1996 kişinin öldürüldüğü, 14 bin 898 kişinin yaralandığı aktarıldı.