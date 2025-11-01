Gazze ateşkesi İstanbul’da görüşülecek

Türkiye, Gazze için pazartesi günü kritik bir toplantıya daha ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, basın toplantısında SABAH'ın Gazze'nin geleceğine ilişkin sorusuna şöyle yanıt verdi: "Geldiğimiz aşamayı değerlendirmek ve bir sonraki aşamada hep beraber neler yapabiliriz diye New York'ta (ABD Başkanı) Trump ile bir araya gelen ülkelerin Dışişleri Bakanları ile pazartesi günü İstanbul'da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Barış planı devam eden krizin çözülmesi bakımından herkes için umut ışığı oldu. Bunun önünde engeller var mı, sorunlar neler, bir sonraki aşamada neler yapmamız gerekiyor, Batı'daki dostlarımızla neler konuşacağız, ABD ile devam eden görüşmelerde ne türden destekler var. Bunların hepsini yapacağımız toplantıda ele alacağız."

ASKERİ GÜÇ MASADA

Fidan, Gazze'de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücüne yönelik askeri formasyonun nasıl teşekkül ettirileceğine yönelik çalışmalar ve BM Güvenlik Konseyi kararı çıkartılmasıyla alakalı girişimler olduğuna değinerek "Biz bu çalışmaların hepsinin içindeyiz" dedi.