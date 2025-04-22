Gazze ateşkesinde gözler Türkiye’de

Londra merkezli Şarku'l Avsat sitesine konuşan iki kaynak, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes için girişimde bulunmaya çalıştığını ve ateşkes önerisini ABD Başkanı Donald Trump yönetimine iletmek için Türkiye'den destek talep ettiğini söyledi. Kimliklerinin gizli kalması koşuluyla konuşan iki kaynak, Hamas yönetiminin kapsamlı anlaşmanın Türkiye ile ABD arasındaki iyi ilişkilerden dolayı Türk yetkililer tarafından Trump yönetimine iletilebileceğine inandığını söyledi. Öneri, mutabık kalınan sayıda Filistinli mahkûmun salıverilmesi karşılığında tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını, savaşın durdurulmasını ve İsrail'in tüm bölgelerden çekilmesini öngörüyor.

7 YILLIK TEKLİF

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olan üst düzey bir Filistinli yetkili de BBC'ye konuştu. Yetkili, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara yeni bir formül önerdiklerini söyledi. Plan beş ila yedi yıl sürecek. Filistinli yetkili ayrıca, Hamas'ın Gazze'nin yönetimini ulusal düzeyde mutabık kalınacak bir Filistinli oluşuma devretmeye hazır olduğunu ifade etti. Hamas ve İsrail heyeti dün Mısır'a gitti.

602 BİN ÇOCUĞUN HAYATI TEHLİKEDE

İsrail'in Gazze'de felç karşıtı aşıların girişini 40 gündür engelleyerek 602 bin çocuğun hayatını tehdit ettiği duyuruldu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki "Gazze Şeridi'nin umutsuzluğun diyarı haline geldiğini" belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in insani yardım girişlerini 50 günden uzun süredir engellediği Gazze'de savaş boyunca görülen "en kötü insani durumun" yaşandığını bildirdi.

VAKİT NAMAZINDAN ÇOK CENAZE NAMAZI KILINIYOR

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı dün itibarıyla 51 bin 266'ya yükseldi. Son 24 saatte hastanelere 26 ölü ve 60 yaralı getirildi. Bir evde 11 Filistinli yanarak yaşamını yitirdi. Al Jazeera'daki habere göre Gazze'de hastaneye gelen yaralılar yeterli bakım bulamıyor. Abluka nedeniyle tıbbı malzeme eksikliği nedeniyle yaralılar hastanelerde sessizce ölüyor.

HARVARD'DAN TRUMP'A DAVA

ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesi, hükümet tarafından üniversiteye sağlanan fonların dondurulmasını engellemek için Başkan Donald Trump yönetimine dava açıldığını duyurdu.