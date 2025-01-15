Gazze ateşkesinde peş peşe açıklamalar: Hamas yeşil ışık yaktı

Katar, Mısır ve ABD'nin yanı sıra İsrail ve Hamas'tan gelen arabulucu yetkililer salı günü, kuşatma altındaki Gazze topraklarında ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılmasının her zamankinden daha yakın olduğunu bildirdi.

Reuters'a konuşan İsrailli yetkili Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına yeşil ışık yaktığını bildirdi. İsrail medya kanalları, Hamas'tan gelen yeşil ışığın ardından anlaşmanın perşembe günü resmen açıklanacağını ve pazar günü rehinelerden ilkinin serbest bırakılmasıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Filistin kaynakları da Hamas'ın, İsrail ordusunun Gazze kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdiğini bildirdi.