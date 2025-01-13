Gazze ateşkesinde son adım: Anlaşma taslağı Hamas ve İsrail’e iletildi

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler de devam ediyor.

Müzakere heyetinde yer alan adı açıklanmayan bir yetkili tarafından Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, Katar'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin "nihai taslağı" Hamas ve İsrail'e ilettiği kaydedildi. Anlaşmayı her iki tarafın da onaylaması bekleniyor.