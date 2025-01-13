Gazze ateşkesinde son adım: Anlaşma taslağı Hamas ve İsrail’e iletildi

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler de devam ediyor.
Müzakere heyetinde yer alan adı açıklanmayan bir yetkili tarafından Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, Katar'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin "nihai taslağı" Hamas ve İsrail'e ilettiği kaydedildi. Anlaşmayı her iki tarafın da onaylaması bekleniyor.
ATEŞKESTE SON TURLAR
Gazze'de ateşkes görüşmelerinde son turlar atılıyor. Adı açıklanmayan yetkili gece yarısından sonra Doha'da İsrail temsilcileri, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani arasında yapılan görüşmelerin ardından bir sonuca varıldığını söyledi.
Reuters haber ajansına göre, Witkoff ve Al Sani arasındaki görüşmelerden sonra Doha'da uzlaşmaya varıldı. Al Sani Hamas'la, Witkoff İsrail'le konuşarak tarafları anlaşmaya zorladı.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
Müzakerelerde rehineler konusunda çok büyük oranda mutabakat sağlandığı bildirildi. Anlaşmaya göre İsrail, Gazze'den tedrici olarak çekilecek, 42'şer günlük üç aşamalı bir süreç işleyecek. Ateşkes başladığında günde 500 civarında yardım tırı girecek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) yeni Gazze kararı çıkartılacak.