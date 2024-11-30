Gazze ateşkesinde umut Türkiye

İsrail'in 420 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 44 bin 363'e yükseldi. Lübnan'da çarşamba günü varılan ateşkesin ardından gözler Gazze'ye ve Türkiye'nin rolüne çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan'daki ateşkesin ilanına dair yaptığı açıklamada "ABD, önümüzdeki günlerde, Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sonlanması için Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğer ülkelerle birlikte bir girişim daha yapacak" dedi.Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni girişim için Türkiye, Mısır ve Katar ile 27 Kasım'dan itibaren doğrudan temasa geçeceklerini kaydetti.İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde "Hamas da uluslararası basın ajanslarına yaptığı açıklamada, yeni bir ateşkes girişimi için hazır olduğunu Türkiye, Mısır ve Katar'a ilettiğini bildirdi. Bu gelişmenin, bazı üst düzey Hamas yetkililerinin Türkiye'ye gitmesinin ardından gelmesi dikkat çekti" yorumuna yer verildi. İsrail basını da İsrail iç istihbarat kurumu Shin Bet'in başı Ronen Bar'ın 19 Kasım'da Türkiye'ye geldiğini ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştüğünü ileri sürdü. Türkiye'nin bu süreçte Dubai'de öldürülen İsrail-Moldova vatandaşı Haham Zvi Kogan'ın katil zanlılarını İstanbul'da yakalaması ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iade etmesi de dikkat çeken bir unsur oldu.İsrailli Haaretz gazetesine konuşan savunma kaynakları ise Mısır'dan bir heyetin ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere İsrail'e geldiğini ve rehine takasını da içeren anlaşmanın ilerletilmesinin artık mümkün olduğunu belirttiler. Haaretz'e göre ateşkes görüşmelerinde merkezi rolü Türkiye üstleniyor. İsrailli kaynaklardan biri gazeteye yaptığı açıklamada, "Erdoğan Gazze'de hayranlık duyulan bir figür. İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerde onu bir aktör olarak konumlandırmak oyunun kurallarını değiştirebilir, rehine anlaşmasını ya da Gazze'nin yeniden inşasını mümkün kılabilir. Birçok açıdan ABD ve İsrail, Türkiye'ye bu anlamda diğer kuruluşlardan çok daha fazla güvenebilir" ifadelerini kullandı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in insani yardımları engellemesi nedeniyle 70 bin kişinin Gazze'nin kuzeyinde açlıkla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1050 sağlıkçının şehit edildiğini, 310 sağlıkçının da İsrail cezaevlerine gönderildiğini bildirdi.