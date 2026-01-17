Gazze Barış Kurulu belli oldu

Beyaz Saray, Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik Kapsamlı Planın ikinci aşamasının uygulanmasında hayati bir adım olan Gazze Barış Kurulu'nu (NCAG) açıkladı. Açıklamaya göre, Gazze'de hayatın normale dönmesi konusunda çalışmalar yapacak olan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında kurulan Barış Kurulu'na atanan üyeler şunlar: Marco Rubio (Sekreter), Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga ve Robert Gabriel.

HAKAN FİDAN KURUL'DA

Bu Kurul'u desteklemek amacıyla bir de Gazze Yürütme Kurulu oluşturulduğu açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da içinde bulunduğu Yürütme Kurulu'na atanan diğer üyeler ise şunlar: Steve Witkoff, Jared Kushner, Ali el-Sevadi, Hasan Raşad, Tony Blair, Marc Rowan, Reem Al-Haşimi, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag.