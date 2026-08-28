Gazze Barış Kurulu'ndan "yol haritası"na uyun çağrısı: Ateşkes sona erebilir!

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Mladenov, ateşkesin uygulanma sürecinde yaşanan aksaklıklar ve Gazze 'de konuşlandırılması planlanan uluslararası istikrar gücünde yer alacak ülkelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Halihazırda mevcut plana daha iyi bir alternatif olmadığını" savunan Mladenov, savaşa geri dönmenin hem Filistin hem İsrail tarafı için yıkıcı olacağını vurguladı.

Mladenov, yol haritasıyla ilgili yapılan taahhütlerden geri adım atılmasının, güvenlik ve insani yardımlarla ilgili düzenlemeleri olumsuz etkileyeceğini ve bölgeyi vahim sonuçlar doğuracak şiddet döngüsüne geri sürükleyebileceğini dile getirdi.

Gazze'deki uluslararası gücün konuşlandırılma mekanizmasının ve konuşlanacağı yerlerin belirlendiğini ifade eden Mladenov, Fas'la bu güce katılımı konusunda resmi olarak anlaşmaya varıldığını belirtti.

İnsani çalışmalara dair Mladenov, Gazze'nin yeniden imarı için 7 milyar dolarlık mali taahhüt aldıklarını, bunun, savaşın tahrip ettiği ve sivil altyapısı büyük zarar gören yerlerin yeniden inşasına yönelik uluslararası toplumun kararlılığını yansıttığını kaydetti.