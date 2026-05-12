Gazze belgeseli İngiltere’nin Oscar’ını aldı: Susturulmayı kabul etmedik!

BBC için hazırlanan ancak daha sonra kuruluşun yayımlamayı reddetmesinin ardından geçen yıl Channel 4 televizyon kanalının ekranlara taşıdığı "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" belgeseli, BAFTA TV Ödülleri'nde "En İyi Güncel Olaylar Yapımı" ödülünü kazandı.

Belgeselin yapımcıları, ödül törenindeki konuşmalarında projeyi yayımlamama kararı alan BBC'nin sansür uyguladığını vurguladı.

Ödülü kabul eden gazeteci ve sunucu Ramita Navai, BBC'nin belgeselin finansmanını sağladığını ancak yayımlamayı reddettiğini hatırlatarak, "BBC'nin finanse ettiği ancak yayınlamayı reddettiği soruşturmanın bulguları bunlar. Susturulmayı ve sansürlenmeyi kabul etmedik. Bu filmi yayımladığı için Channel 4'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Gazze'de 1700'den fazla Filistinli doktor ve sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 400'den fazlasının ise gözaltına alındığını belirten Navai, ödülü, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli sağlık çalışanlarına ithaf ettiğini dile getirdi.

Belgeseli hazırlayan "Basement Films" yapım şirketinin kurucusu Ben de Pear da BBC'yi eleştirerek, "Filmimizi yayımlamadığınıza göre, bizi de bu geceki BAFTA yayınından çıkaracak mısınız?" diye sordu.

BBC, BAFTA ödül törenini BBC One kanalında yaklaşık iki saat gecikmeli olarak yayımladı.

Belgeselde, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında sağlık sistemine yönelik saldırılarına ve Filistinli sağlık çalışanlarının tanıklıklarına yer veriliyor.