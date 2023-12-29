Gazze diplomasisi 2023’e damga vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamlar 2023 yılının insanlık tarihinde bir utanç yılı olarak bitmesine neden oldu. Türkiye, saldırıların başladığı ilk andan itibaren işgalci İsrail'e en sert tepkiyi veren ülkelerden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 15 ülkeye 21 ziyaret gerçekleştirdi ve 7 zirveye katıldı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı ekim ayından itibaren liderlerle yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme taşıdı.Bu yıl mayıs ayında ikinci turda sonuçlanan seçimin ardından yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Erdoğan, ilk yurtdışı ziyaretlerini 12 Haziran'da KKTC ve Azerbaycan'a yaptı.Yurtdışı ziyaretleri kapsamında 7 zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında 5 farklı yurtdışı ziyareti gerçekleştirdi.7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından uluslararası temaslarını yoğunlaştıran Erdoğan, liderlerle yaptığı her görüşmede Gazze'yi gündeme taşıdı ve yoğun barış diplomasisi yürüttü.Kasım ayında 6 ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese, sonrasında da kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. Türk Devletleri Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş da diğer kuruluşlara örnek teşkil edecektir" ifadesini kullandı.11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a ziyarette bulunan Erdoğan, Zirve'de, "İslam dünyası olarak Filistinli kardeşlerimizi elbette sahipsiz ve çaresiz bırakamayız. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretlerin yanı sıra başta bölge ülkeleri olmak üzere çeşitli ülke liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleriyle de Gazze için barış diplomasisi yürüttü. Aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak gibi isimlerin olduğu çok sayıda liderle görüştü.Almanya'ya 17 Kasım'da günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştiren Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Burada elimiz kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak, hesabını tarihe veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir" dedi. Erdoğan, "Ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz, Holokost cenderesinden geçmedik" sözlerini sarf etti.