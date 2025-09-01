Gazze direnişinin sembolü Osmanlı torunu çıktı
İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi şehit ettiklerini ileri sürdü. Ubeyde'nin gerçek kimliği, geçtiğimiz aylarda işgalci İsrail istihbaratı tarafından deşifre edilmiş, isminin Huzeyfe el-Kahlout olduğu açıklanmıştı. Kahlout ailesinin asırlar önce Anadolu'da yaşayan bir aile olduğu, Anadolu topraklarından Gazze'ye gönderilerek Osmanlı Valisinin emriyle buraya yerleştirildiği, önce İsrail-Lübnan sınırındaki Mecdel'e, oradan da Askalan'a (Aşkelon) gönderildiği gün yüzüne çıktı. İsrail'in kurulduğu yıllarda Gazze Şeridi'ne göç etmek zorunda kalan ailenin, bugün yaklaşık 20 bin ferdi olduğu iddia edildi.