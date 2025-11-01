Gazze ekonomisi İsrail soykırımı sonucu çöktü: Üretim yüzde 25 azaldı
Filistin Ekonomi Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de ekonomik faaliyetlerin çoğunun çöktüğünü ve toplam üretimin yüzde 25 azaldığını belirtti.
Filistin Ürünleri Ulusal Günü kapsamında açıklama yapan Filistin Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölge ekonomisini neredeyse tamamen çökerttiğini açıkladı. Bakanlık, Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 85'inden fazlasının yok edildiğini, bunun sonucu olarak ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde durduğunu belirtti.
ÜRETİM YÜZDE 25 GERİLEDİ
Filistin Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre toplam üretim yaklaşık yüzde 25 oranında azaldı. Açıklamada, üretim sektörlerinde daha önce görülmemiş bir gerileme yaşandığına dikkat çekildi. Tarım ve balıkçılık faaliyetleri yüzde 30, imalat sanayi, su ve elektrik üretimi yüzde 33 oranında düşüş kaydetti.
İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜZDE 57, HİZMETLER YÜZDE 27 KÜÇÜLDÜ
Verilere göre inşaat faaliyetleri yüzde 57, hizmet sektörü ise yüzde 27 oranında geriledi. Ayrıca İsrail saldırılarının yol açtığı büyük altyapı tahribatının ardından ekonominin düzelmesi ve zamanla kendi kendine yeter bir seviyeye ulaşması için yerel ürünleri desteklemenin iki kat daha önem kazandığı belirtildi.