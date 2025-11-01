Gazze ekonomisi İsrail soykırımı sonucu çöktü: Üretim yüzde 25 azaldı

ÜRETİM YÜZDE 25 GERİLEDİ

Filistin Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre toplam üretim yaklaşık yüzde 25 oranında azaldı. Açıklamada, üretim sektörlerinde daha önce görülmemiş bir gerileme yaşandığına dikkat çekildi. Tarım ve balıkçılık faaliyetleri yüzde 30, imalat sanayi, su ve elektrik üretimi yüzde 33 oranında düşüş kaydetti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜZDE 57, HİZMETLER YÜZDE 27 KÜÇÜLDÜ

Verilere göre inşaat faaliyetleri yüzde 57, hizmet sektörü ise yüzde 27 oranında geriledi. Ayrıca İsrail saldırılarının yol açtığı büyük altyapı tahribatının ardından ekonominin düzelmesi ve zamanla kendi kendine yeter bir seviyeye ulaşması için yerel ürünleri desteklemenin iki kat daha önem kazandığı belirtildi.