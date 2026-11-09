Gazze fırtına ve yağışa teslim

Terör rejimi İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde derin bir insanlık daramı yaşanıyor. İsrail bombardımanından kurtulan on binlerce Filistinli, ateşkese rağmen süren saldırılar, abluka ve sertleşen kış koşulları nedeniyle zorlu bir mücadele veriyor. Şiddetli yağışlar ve sert rüzgarlar nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı kamplar ve çadırlar sular altında kaldı. Yaklaşık 70 bin çadırın zarar gördüğü de çok sayıda duvarın yıkıldığı Gazze'de binlerce aile yeniden barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Çok sayıda Filistinli barınacak yer bulamadığı için enkazlara sığınmış durumda. 2 binden fazla binanın yıkılma riski altında olduğu ve bu durumun yeni bir felaket yaratabileceği belirtildi.

İNSANİ FELAKETİ DURDURUN ÇAĞRISI

Filistin Dışişleri Bakanlığı, derinleşen insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulunarak, İsrail'den tüm sınır kapılarını açmasını istedi. Açıklamada, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere Filistinlilerin yaşamını tehdit eden koşulların daha büyük bir felakete dönüşmeden önlenmesi gerektiği vurgulandı. Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el- Halili de insani krizin derinleştiği Gazze'de, şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen Filistinlilere yardım çağrısında bulundu.