‘Gazze, Gazzeliler tarafından yönetilmeli’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, Mısır ve Katar'ın katılımıyla ABD'de düzenlenen Gazze toplantısının umut verici olduğunu kaydetti. Fidan, şunları söyledi: "Üç tane parametre bizim için önemli. Birincisi Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesi. İkincisi Gazze'nin toprak olarak hiçbir şekilde bölünmemesi. Üçüncüsü Gazze'de yapılacak her şeyin Gazzeliler için yapılması. Bu üç kırmızı çizgi gözetildiği sürece diğer konular aslında teknik bir platform içerisinde tartışılabilir." Öte yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesi için yapılacaklar konusunda da istişarelerde bulunuldu.