Gazze gurur ve direniştır

Barbar İsrail'in 15 aydan uzun süre uyguladığı soykırımın ağırlığı altında yaşadıkları yerlerden göç ettirilen on binlerce Filistinli, kayıplar ve yıkımın gölgesinde Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüyor. "Gazze gurur ve direniştir" diyerek topraklarından vazgeçmeyeceklerini dile getiren Filistinliler, Gazze kentine varır varmaz psikolojik olarak rahatladıklarını, tarif edilemez duygular yaşadıklarını dile getirdi. Beyt Lahiya kentine dönen Ahmed Abdurrahman, "(Eve dönmek) Şehitlere, yıkıma, ev kayıplarına rağmen kesinlikle tarif edilemez bir duygu" diye konuştu. Gazze'ye elindeki Filistin bayrağıyla gelen Ebu Halil Bennat da "Gazze'nin kokusunu ilk kez duyduğumda sanki cennetin kokusuyla karşılaştım. Gazze gurur ve direniştir" ifadelerini kullandı.Filistinli İyd es-Silavi ise 11 ay boyunca yerinden edilmiş şekilde yaşamaya çalıştıktan sonra geri döndüğünü ve Gazze kentine girdiği andan itibaren de "psikolojik rahatlık" hissettiğini aktardı. Silavi, "Bu bölgede hayat var, moral ve maneviyat yüksek. Evlerine geri dönen Filistinliler, yeniden canlanmış gibi oldular" dedi. İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen 500 binden fazla Filistinlinin son 3 günde, Gazze Şeridi'nin kuzeyine döndüğü bildirildi. Öte yandan ateşkese rağmen son 24 saatte Gazze'de en az iki Filistinli, İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Ayrıca enkazlardan 59 ceset çıkarıldı. Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes 19 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.Dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan sağlık çalışanları, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin önünde başlattıkları "Büyük Beyaz Çadır Eylemi"nde Gazze'de yaşananlara ve meslektaşlarının hedef alınmasına tepki gösterdi. Türkiye'den gelerek gösteriye katılan Hüseyin Durmaz, "Hepimiz canlı yayında bir soykırım izledik" derken Cezayir asıllı Fransız sağlıkçı Nuriya Belhadj de "Hiçbir şüphe duymadan soykırımdan bahsedebiliriz'' dedi.