Gazze halkı Ramazan’ı işgalin gölgesinde geçiriyor

Filistinliler, bu fırınlardan 2 kilogramlık bir paket ekmeği 2 ila 3 şekel gibi sembolik bir fiyatla satın alıyor. Bu fiyat, gerçek değerinin yüzde 25-30'una tekabül ediyor. Ucuz ekmek alabilmek için genç-yaşlı demeden saatlerde fırınların önünde bekleyen Filistinliler, Gazze Şeridi'nde yaşanan gıda krizinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

İsrail saldırılarını yol açtığı zor yaşam koşullarını anlatan Ebu Şaar, "Burada su, elektrik, yiyecek yok. İnsanların sahip olduğu hiçbir şeye sahip değiliz. Hatta gece uyurken bile rahat yok." diye konuştu. Han Yunus'ta bir fırının önünde tekerlekli sandalyesiyle bekleyen fiziksel engelli ve ismini vermek istemeyen Filistinli bir kadın da yaşanan krizin hayatın her alanını etkilediğini belirterek, "Burada ne ekmek var, ne su var, ne de elektrik." dedi.

Ailesi için bir paket ekmek alabilmek umuduyla fırına ulaşmaya çalışan Filistinli 80 yaşındaki Fatıma Ebu Şaar, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gazze'de "gerçek bir açlık krizi"nin yaşandığını söyledi. Ebu Şaar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkını "aç bıraktığını, evlerinden ettiğini ve katlettiğini" kaydetti.

Muhammed Ganim ise Han Yunus'taki bir fırının önünde saatler süren bekleyişin ardından yaşadığı hayal kırıklığını "Burada alabileceğimiz hiçbir şey yok. Her şey çok pahalı." ifadeleriyle dile getirdi. Ganim, sınır kapılarının kapatılmasının tüp gaz, un ve temel gıda maddelerinin kıtlığına yol açtığını ve mevcut ürünlerin fiyatlarının da fahiş seviyelere ulaştığını söyledi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, 3 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye açılan sınır kapılarını ticari mallara kapatmasının, bölgedeki gıda fiyatlarının 100 katın üzerinde artmasına neden olduğunu belirtmişti.

"HAYAT BİR İŞKENCE HALİNE GELDİ"

Ekmek almak için fırının önünde sırada bekleyen başka bir kadın da Gazze'deki Filistinliler için "hayatın işkence haline geldiğini" dile getirdi. Sınır kapılarının kapatılmasının, sebze fiyatlarının artmasının yanı sıra, mutfak tüpü gibi temel yaşam malzemelerinin de tükenmesine neden olduğuna işaret eden Filistinli kadın, geçim kaynakları olmadığı için hayır kurumlarının yoksullara dağıttığı pirinçle ailesinin yaşamını sürdürmeye çalıştığını ifade etti.