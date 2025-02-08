Gazze halkı soğuk havaya mahkum edildi

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki ikinci kış mevsimini sığındıkları derme çatma çadırda geçiren ismini vermeyen 80 yaşındaki yaşlı kadın, geceleri, çadırlarını kuma sabitleyen ahşap direklerden birini tutarak geçirdiğini söyledi. Fırtına, şiddetli soğuk ve sular içinde çok zor yaşam mücadelesi verdiklerini ifade eden yaşlı kadın, Gazze Şeridi dışına zorla gönderilmeyi reddettiğini ifade ederek, gitmek yerine derme-çatma çadırlarda kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Yaşlı kadın, "Gazze'yi terk etmeyeceğiz. Burası bizim vatanımız. Bunda kararlıyız. Mısır veya Ürdün'e göçü kabul etmiyoruz." diyerek topraklarına olan bağlılıklarını vurguladı. Gazzeli kadın, Filistinliler, her ne kadar yavaş olsa da Gazze'yi taş üstüne taş koyarak yeniden inşa edeceklerine olan inançlarını dile getirdi.