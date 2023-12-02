Gazze halkı yokluğu yaşıyor: Saatlerce sıra bekliyorlar

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşti. Bölgeye kısıtlı bir şekilde tedarik edilen gazdan almak isteyen Filistinliler, boş tüplerini doldurmak için gaz dolum ve dağıtım istasyonları önünde sıraya giriyor. Boş tüpleriyle istasyonlarda gelen Filistinliler, uzun kuyrukta saatlerce sıra bekliyor. Bazıları ise gazın tükenmesiyle eli boş dönmek zorunda kalıyor.

"İSTASYONLARDA GAZ YOK"

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda yaşayan Nabil Rami Maghari, "Sabah erkenden, saat 06.00'da babam ve ağabeyimle kahvaltı yapmadan akaryakıt istasyonuna gittim ve şu ana kadar hiçbir şey alamadık. İstasyonlarda gaz yok. Biz ne yapacağız? Birden fazla istasyona gittik, gaz olmadığını söylediler. Odun üzerinde yemek pişiriyoruz. Savaşın başından beri akaryakıt istasyonlarını dolaşıyoruz ama kalabalıktan dolayı bir şey alamıyoruz. Şimdi ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.