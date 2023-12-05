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Giriş Tarihi: 5.12.2023 11:58 Son Güncelleme: 5.12.2023 12:14

Gazze halkının tahliye anları kameralarda

Filistin Kızılayı, işgalci İsrail’in saldırıları sonrası sivillerin tahliye anlarını paylaştı.

DHA
Gazze halkının tahliye anları kameralarda

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı sonrası sivillerin tahliye edildiği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Filistin Kızılayı, saldırı sonrası sivillerin tahliye anlarını paylaştı | Video

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Akşam karanlığında işgal güçleri Gazze Şeridi'ndeki masum vatandaşlara ve evlerine yönelik saldırılarını artırarak gecelerini cehenneme çeviriyor. Filistin Kızılayı sağlık görevlileri yaralıları tahliye etme çabalarını sürdürüyor" denildi.

Örgüt dün Al-Amal hastanesinin 500 metre yakınlarına düzenlenen hava saldırısına ilişkin görüntüleri de yayınladı. Açıklamada, "Video, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, Filistin Kızılayı merkezine ve Al-Amal Hastanesi'ne sadece 500 metre mesafede saatler önce meydana gelen yoğun bombardımanı gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

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Gazze halkının tahliye anları kameralarda
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