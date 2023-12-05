Gazze halkının tahliye anları kameralarda

Örgüt dün Al-Amal hastanesinin 500 metre yakınlarına düzenlenen hava saldırısına ilişkin görüntüleri de yayınladı. Açıklamada, "Video, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, Filistin Kızılayı merkezine ve Al-Amal Hastanesi'ne sadece 500 metre mesafede saatler önce meydana gelen yoğun bombardımanı gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.