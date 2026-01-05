Gazze için 7 maddelik acil çağrı

Filistin Diplomasi Merkezi, 2025 yılının sona ermesi ve 2026 yılına girerken önümüzdeki dönemin temel önceliklerini yedi maddede özetledi. Bu kapsamda, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve ablukanın kaldırılması, tüm sınır kapılarının insani, acil yardım açılması, yeniden imar sürecinin başlatılması, sağlık sektörünün ayağa kaldırılması, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması, yardım kuruluşları ve insani örgütlerin görevlerini eksiksiz biçimde yerine getirebilmesi, soykırımcıların uluslararası hukukun önüne çıkarak hesap vermesi 7 temel öncelik olarak belirlendi.