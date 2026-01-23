Gazze için imzalar atıldı: ‘Ateşi söndüreceğiz’

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için oluşturulan ancak çerçevesi uluslararası anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olarak genişletilen Barış Kurulu'nun kuruluş sözleşmesinin imza töreninde, "Gazze'nin silahsızlandırılmasını, doğru şekilde yönetilmesini ve güzel bir biçimde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız. Bu büyük bir plan olacak" diye konuştu. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen "Gazze İçin Barış Kurulu Şartı" imza törenine katılan Trump, "Gazze'nin güzel bir biçimde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız. Barış Kurulu, insanlık tarihinde ortaya konmuş en önemli kurum olabilir. Gazze'de çok başarılı olacağız. Gazze'deki ateşi söndüreceğiz" dedi.

'BAŞARILI OLACAĞIZ'

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın verdiği taahhütleri harfiyen yerine getirmesi gerektiğini belirterek 59 ülkenin Ortadoğu'da barış sürecine dahil olduğunu söyledi. "Gazze'de barış kısa bir süre sonra sağlanacak, Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz" diyen Trump, "Gazze'de başarılı olduğumuz sürece başka konulara da geçebiliriz ve Gazze'de çok başarılı olacağız" diye konuştu.

TÖRENE FİDAN KATILDI

Davos'taki Gazze "Barış Kurulu" imza törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Şartı'nı Türkiye adına imzaladı.

MÜCADELE ARTIK MASAYA TAŞINDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de Gazze Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katıldıkdan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Fidan, "Barış Kurulu, birçok ülkenin bir araya gelerek farklı görüşlerini uyumlaştırmaya çalıştığı bir yer. Çok ciddi bir diplomatik müzakereyi ve mücadeleyi beraberinde getiriyor. Şimdi alanda olan kavganın biz artık müzakere masasına taşındığına şahit oluyoruz" dedi. Türkiye'nin temel önceliğinin bölgedeki katliam ve soykırımın bir an önce son bulması olduğunu ifade eden Fidan, Suriye konusunda ise Türkiye'nin yapıcı bir rol oynadığına vurgu yaparak "Bütün etnisiteler, Suriye vatandaşlığı altında birleşmeli" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Davos'taki "Gazze İçin Barış Kurulu Şartı" imza töreninde "Gazze Barış Kurulu'nun olanakları sınırsız. Elbette, kurulun öncelikli ve en önemli odak noktası, Gazze'deki bu barış anlaşmasının kalıcı olmasını sağlamak olacak" derken Trump'ın damadı Jared Kushner de yaptığı konuşmada İsrail, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte çalıştıklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına katkıları dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'a özel olarak teşekkür etti.