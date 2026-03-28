Gazze için sokağa

Filistin'e Destek Platformu tarafından, 29 Mart'ta İstanbul'da "Coğrafyamızda işgalci İsrail ve ABD askeri istemiyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlenecek. Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Tüm İstanbullu kardeşlerimizi Fatih Camii'nden başlayıp Beyazıt Meydanı'nda bitecek olan zulme karşı yürüyüşümüze davet ediyoruz" dedi. Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen 100'ün üzerinde STK temsilcileri, 29 Mart'ta Fatih'ten Beyazıt Meydanı'na yapacakları yürüyüşe katılım çağrısı yaptı. Toplantıda konuşan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Filistin, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da siyonist rejimin yaptıkları zulme karşı olduklarını göstermek istediklerini söyledi.