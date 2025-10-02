Gazze için yeniden yola çıktılar: ‘Özgürlük Filosu’ Girit açıklarında

Küresel Sumud Filosu’nun izinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak üzere Özgürlük Koalisyonu Filosu’na ait Vicdan gemisi İtalya’dan yeniden yola çıktı. Geminin şu an Girit açıklarında seyrettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 14:18

Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) organizatörlerinden Mavi Marmara Derneğinin basın sorumlusu Ekrem Kubilay Karadeniz, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Vicdan (Conscience) gemisinin, abluka altındaki Gazze'ye doğru mayıs ayında sefere çıkmak üzereyken Malta açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını hatırlatarak geminin, beraberindeki 10 gemiyle seyrini sürdürdüğünü belirtti. Karadeniz, Vicdan gemisi ve diğer gemilerin, Girit açıklarında seyrettiğini kaydetti. Malta açıklarında 2 Mayıs'ta uğradığı işgalci İsrail'in saldırısının ardından gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor.

İSRAİL UÇAĞI MALTA AÇIKLARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te İHA'ların saldırısına uğramıştı. Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.