Gazze iftarlarını Türk bayrakları güçlendiriyor

İsrail saldırıları ve ablukasına rağmen Gazze, ramazan ruhunu yaşatmaya çalışıyor. Zor şartlar altındaki Filistinliler yardımlar sayesinde enkazların üzerinde kurdukları iftar sofralarında bir araya geliyor. Her zaman olduğu gibi bu ramazanda da Filistinlilerin yanında olan Türk Kızılay ve Türk STK'lar dayanışmayı artırmak amacıyla yerinden edilen Filistinliler için toplu iftar programları düzenliyor. Yapılan etkinlikler ve ikramlarla ramazan ayının bereketi ile heyecanını bölgede yeniden yaşatmaya çalışıyorlar. Sofralar, moral kaynağı haline geliyor.

UMUT VE GÜVEN VERİYOR

Enkazların arasında kurulan sofralarda ve çadırlarda yer alan Türk bayrağı, Filistinlilere umut ve güven veriyor. Türk Kızılay'ın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı, içerisinde yaklaşık 3 bin 300 ton insani yardım malzemesi ve 175 bin gıda kolisinin bulunduğu "21. İyilik Gemisi" geçtiğimiz günlerde bölgeye ulaştı. Yardımların süreceği belirtildi. Her alanda Gazze'nin yanında yer alan Türkiye, yaraları sarmak için mücadele ediyor.