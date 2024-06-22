Gazze işgali 39 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria ve yurtdışındaki Filistin okullarında yaklaşık 50 bin öğrenci üniversiteye geçiş sınavına girerken, İsrail'in 260 gündür saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki 39 bin öğrenci sınava girmekten mahrum kaldı.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığının açıklamasına göre, üniversiteye geçiş sınavı "Tevcihi" bugün yerel saatle saat 09.00'da başladı ve 18 gün devam edecek.

Sınavlara Batı Şeria ile aralarında çoğu Mısır olmak üzere Türkiye, Katar, Romanya, Bulgaristan ve Rusya dahil 29 ülkede yurt dışındaki okullarda toplam 50 bin 97 öğrenci katılıyor.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı Sözcüsü Sadık el-Hadur da basına yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaklaşık 39 bin öğrenci sınavlara girmekten mahrum bırakıldığını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.